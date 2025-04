Perez ziet transfer Ajax niet goed uitpakken: "Het is zo zonde"

Ajax besloot de speciale clausule in het contract van Regeer te activeren en hem terug te halen, maar in Amsterdam kende het jeugdproduct een valse start. "De transfer van Regeer naar Ajax is zo zonde", stelt Perez in Voetbalpraat. "Hij raakt gelijk geblesseerd in zijn eerste wedstrijd. Daarin had hij helemaal niet door hoe snel het allemaal ging."

Perez denkt dat Regeer beter langer in Enschede had kunnen blijven. "Hij was zich heerlijk aan het ontwikkelen bij Twente met vallen en opstaan. In zijn totaliteit is die transfer zo zonde", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Hij is zo teruggeworpen in zijn hele ontwikkeling. Onbegrijpelijk."