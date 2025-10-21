Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Perez ziet uitblinker bij Ajax-AZ: "Speelde Ajax helemaal aan gort"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kees Smit maakte zaterdagavond diepe indruk op Kenneth Perez en Kees Kwakman. De jonge middenvelder van AZ speelde volgens de ESPN-analisten een sleutelrol in de 0-2 zege op Ajax en liet zien waarom hij als één van de grootste talenten van de Eredivisie wordt gezien.

"Het was ook even nodig dat hij zijn stempel drukte", begon Kwakman bij Dit was het Weekend op ESPN. "Vooral in een grote wedstrijd. Met name de tweede helft vond ik genieten."

Perez was nog uitgesprokener in zijn lof. "Het was mij te lang geleden dat hij dominant was in een wedstrijd", zei de oud-speler. "Eerst leed hij balverlies en dacht ik: ‘oh nee’. Maar toen begon de masterclass. De masterclass in volledig de controle over de bal hebben, weten wat er om je heen gebeurt en kunnen versnellen in dezelfde beweging. Er zijn weinig middenvelders die dat kunnen."

De analist ging verder met zijn complimenten: "Hij wil altijd vooruit en had de meeste balveroveringen van de middenvelders van AZ. Hij heeft zoveel kwaliteit en dat liet hij zien tegen Ajax. Hij voetbalt zo makkelijk. Hij speelde dat middenveld van Ajax helemaal aan gort."

