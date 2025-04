Perez ziet uitgerangeerde Ajacied: "Dat is hij allang niet meer""

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi vinden Steven Berghuis dit jaar behoorlijk tegenvallen. In Dit Was Het Weekend stelt dat het duo dat de aanvaller 'over the hill' is.

Berghuis begon zondag in de basis, maar kon Perez niet imponeren. "De commentator zei: wanneer gaat de architect opstaan, maar dat is hij allang niet meer. Hij kan natuurlijk wel een paar geniepige ballen geven en hij heeft het zeker nog is zich, maar de snelheid enzovoorts...", zegt Perez bij ESPN.

El Ahmadi is het daarmee eens. "Als Berghuis een vrijere rol krijgt op de rechtsbuitenpositie. en wat afzakt, kan je echt nog wel wat aan hem hebben, maar je moet wel spelers hebben die diepteloopacties maken en dat gebeurt bij dit Ajax veel te weinig vind ik."

"Ik vond dat er in de eerste twintig minuten dat er niet zo heel veel aan de hand was. Ik vond in de opbouw dat ze er af en toe nog echt wel goed uitkwamen, maar tot aan de zestien was het dramatisch", besluit de analist.