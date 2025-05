'Perisic bood zichzelf aan bij Ajax': "Kroes belde me niet terug"

"Half september hadden we in Alkmaar een verrassingsfeestje voor Kristen Nygaard (oud-speler van onder meer AZ ’67, red.), die werd 75 jaar. Ik zat aan tafel met Sjaak Swart, Bert van Marwijk en Frank Arnesen", begint De Groot zijn verhaal. "Op een gegeven moment zegt Sjaak: Wat denk je dat er van de week is gebeurd? Die Perisic biedt zich bij me aan. Hij zei: Sjaak, ik ben voor vijfhonderdduizend euro op te halen. Ik wil weg uit Kroatië, heb een kloteseizoen gehad bij mijn club (Hajduk Split, red.). Ik ben topfit en wil bij Ajax voetballen."

"Sjaak zei: Ik heb twee keer met Alex Kroes gebeld, maar hij belt me niet terug. Dan praten we dus over Mister Ajax", zegt De Groot vol ongeloof. "Drie dagen later zie ik dat Perisic naar PSV is gegaan. Dus ik bel Sjaak op: Ben je genaaid door Arnesen?", doelend op het RvC-lid van PSV. "Nee, zei hij. Ik heb Arnesen gezegd: Ik heb niks meer gehoord, dus je kan hem nemen."

Perisic tekende uiteindelijk bij PSV, waar hij afgelopen seizoen een van de uitblinkers was. "Na twee, drie weken kwam ik Peter Bosz tegen. Ik vroeg: Hoe bevalt die Perisic? Hij zei: “Jaap, dit is de grootste lucky shot die ik in jaren heb meegemaakt. Hij is de fitste van allemaal, de baas in de kleedkamer en een voorbeeld voor iedereen. Die heeft Ajax gewoon op zijn bordje aangeboden gekregen…", aldus De Groot.