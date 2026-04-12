Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Volgens Hans Kraay jr. is Perr Schuurs voor elke Eredivisieclub een versterking en zéker voor Ajax. Zelf wil Schuurs echter liever door in de Serie A.
"Een fitte Perr Schuurs is een betere speler dan Sutalo, punt. Uitroepteken en nog een uitroepteken", zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Schuurs geeft echter aan dat Italië de voorkeur heeft. "Ik heb met Torino een overeenkomst dat ik mijn contract kan ontbinden. Dat heeft te maken met Italiaanse regels en de verzekering."
"Zodra ik fit ben mag ik daar beginnen en dan heb ik Udinese, Genoa en Fiorentina", vertelt hij over geïnteresseerde clubs. "Zij hebben om informatie gevraagd. Het voordeel is dat ik transfervrij ben en ik heb gewoon een club nodig die mij de kans geeft om weer fit te worden."
Kraay neemt daarmee aan dat Schuurs niet terugkeert in Nederland. "Dus de geruchten rondom jouw herstel dat je bij Ajax gaat beginnen, of misschien zelfs bij Ten Hag en FC Twente, dat gaat niet gebeuren?" Schuurs: "Ik wil vooral een keuze maken op gevoel en ik ben blij dat ik die keuzes heb."
"Je zou denken dat het goed is om je ritme in Nederland op te bouwen, maar ik ben er zo lang uit en Italië is mij zo goed bevallen. Als ik die kans krijg, dan ga ik liever naar Italië. Ik krijg daar heel veel waardering en dat geeft mij veel vertrouwen", besluit hij.
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'
Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"
Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'
Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"
'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"
Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"