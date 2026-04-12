Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Perr Schuurs
Perr Schuurs

Volgens Hans Kraay jr. is Perr Schuurs voor elke Eredivisieclub een versterking en zéker voor Ajax. Zelf wil Schuurs echter liever door in de Serie A. 

"Een fitte Perr Schuurs is een betere speler dan Sutalo, punt. Uitroepteken en nog een uitroepteken", zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN.  Schuurs geeft echter aan dat Italië de voorkeur heeft. "Ik heb met Torino een overeenkomst dat ik mijn contract kan ontbinden. Dat heeft te maken met Italiaanse regels en de verzekering."

"Zodra ik fit ben mag ik daar beginnen en dan heb ik Udinese, Genoa en Fiorentina", vertelt hij over geïnteresseerde clubs. "Zij hebben om informatie gevraagd. Het voordeel is dat ik transfervrij ben en ik heb gewoon een club nodig die mij de kans geeft om weer fit te worden."

Kraay neemt daarmee aan dat Schuurs niet terugkeert in Nederland. "Dus de geruchten rondom jouw herstel dat je bij Ajax gaat beginnen, of misschien zelfs bij Ten Hag en FC Twente, dat gaat niet gebeuren?" Schuurs: "Ik wil vooral een keuze maken op gevoel en ik ben blij dat ik die keuzes heb."

"Je zou denken dat het goed is om je ritme in Nederland op te bouwen, maar ik ben er zo lang uit en Italië is mij zo goed bevallen. Als ik die kans krijg, dan ga ik liever naar Italië. Ik krijg daar heel veel waardering en dat geeft mij veel vertrouwen", besluit hij. 

