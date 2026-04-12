Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"

"Een fitte Perr Schuurs is een betere speler dan Sutalo, punt. Uitroepteken en nog een uitroepteken", zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Schuurs geeft echter aan dat Italië de voorkeur heeft. "Ik heb met Torino een overeenkomst dat ik mijn contract kan ontbinden. Dat heeft te maken met Italiaanse regels en de verzekering."

"Zodra ik fit ben mag ik daar beginnen en dan heb ik Udinese, Genoa en Fiorentina", vertelt hij over geïnteresseerde clubs. "Zij hebben om informatie gevraagd. Het voordeel is dat ik transfervrij ben en ik heb gewoon een club nodig die mij de kans geeft om weer fit te worden."