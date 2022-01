Geschreven door Idse Geurts 20 jan 2022 om 10:01

AC Milan is geïnteresseerd om Perr Schuurs over te nemen van Ajax. Dit meldt TuttoMercatoWeb. De Italiaanse grootmacht is al enige tijd opzoek naar een nieuwe verdediger. Ze lijken dus uiteindelijk uitgekomen te zijn bij Schuurs. Milan zou in Schuurs een nieuwe Mathijs de Ligt zien. Aangezien De Ligt het in Italië naar behoren doet, lijkt Milan ook wel de gok met Schuurs te durven nemen.

Volgens de Italiaanse bron is er al contact geweest tussen Ajax en AC Milan. Ajax staat niet onwelwillend tegenover een transfer van Schuurs, aangezien de verdediger dit seizoen een reserverol vertolkt. Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat Schuurs deze transferperiode nog naar Italië vertrekt. AC Milan zal echter wel met een goed bod moeten komen. Schuurs heeft nog een contract tot 2025 en zijn marktwaarde wordt geschat op acht miljoen euro. Daarnaast is Schuurs met zijn 22 jaar nog steeds jong en bezit hij over genoeg potentieel.

Schuurs speelt sinds 2018 voor Ajax. Vorig seizoen was Schuurs vaak basisspeler onder Erik ten Hag. Dit seizoen geeft de trainer echter vaak de voorkeur aan Jurriën Timber. Hierdoor speelt Schuurs een stuk minder wedstrijden. Tot nu toe kwam de verdediger tot 79 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.