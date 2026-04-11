Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"
Na een periode van ruim twee jaar vol tegenslag lijkt voormalig Ajax-speler Perr Schuurs eindelijk weer vooruit te kunnen kijken. De 26-jarige verdediger spreekt in een eerlijk interview met De Telegraaf over een zware tijd, waarin hij het mentaal en fysiek enorm moeilijk had. Schuurs verruilde Ajax in 2022 voor Torino en maakte in Italië meteen indruk.
In zijn eerste seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde in de Serie A en leek een toptransfer slechts een kwestie van tijd. Maar een zware knieblessure gooide alles overhoop. Die blessure liep hij op in een duel met Internazionale, nota bene de club waar hij kort daarvoor nog bijna naartoe was vertrokken. "Uitgerekend in mijn beste wedstrijd van het seizoen", zegt Schuurs.
De verdediger vertelt dat Inter in de zomer al een akkoord had bereikt met hem, maar dat de onderhandelingen met Torino spaak liepen. "Ik was in de zomer met Inter tot een akkoord gekomen over een contract voor vijf jaar, maar de club kwam er niet uit met Torino. Crystal Palace en Tottenham Hotspur wilden ook zaken doen én meer betalen. Zij boden 35 miljoen euro, Inter 30."
"Terwijl Torino minimaal 40 miljoen verlangde. Er ontstond een patstelling. Dat speelde op de achtergrond ook mee. Ik was er ziek van dat ik geen transfer had gemaakt. Nog steeds eigenlijk." In plaats van een volgende stap in zijn carrière volgde een lange en frustrerende revalidatie. Daarbij ging het volgens Schuurs al snel mis.
"Alles leek goed te zijn gegaan, maar na een week kreeg ik een reactie aan de buitenkant van de knie", vertelt de oud-Ajacied. "Ik stierf van de pijn. In plaats van vier weken, liep ik vier maanden op krukken. Toen gingen alle alarmbellen af. Ik heb de beste orthopeden van Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland gezien. Maar de oorzaak van de klachten werd niet gevonden."
De onzekerheid en pijn trokken een zware wissel op zijn mentale gesteldheid. Schuurs beschrijft hoe hij in een diep dal belandde. "Ik was van de top van mijn carrière en de allermooiste fase van mijn privéleven gevallen in het diepste ravijn, eentje waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Het uitte zich in jankpartijen en enorme boosheid."
"Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word." Wel benadrukt hij daarbij duidelijk: "Ik heb nooit overwogen om uit het leven te stappen." Toch lijkt er inmiddels weer perspectief te zijn. De verdediger voelt zich beter dan in lange tijd en durft voorzichtig weer te dromen.
"Het liefst lag ik in bed, met de gordijnen dicht. Ik schrok van de persoon die ik was geworden, ik ben twee jaar niet mezelf geweest. Nu ben ik al wekenlang pijnvrij en voel me steeds beter. Ik wil de mooiste comeback ooit maken. Ik focus mezelf erop dat ik eind juni topfit ben. Dan ga ik op zoek naar een club. Als ik daaraan denk, krijg ik tranen in mijn ogen. Aan de andere kant is het pijnlijk dat het een droom is", aldus Perr Schuurs.
Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"
'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"
Ajax-target weet niets van clausule in contract: "Serieus niet"
Maarten Paes minder dan Pasveer? "Dat lijkt me wel duidelijk"
Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"
Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"
Wint Ajax wel van Heracles? BetMGM pakt weer uit met fraaie odds
Ajax-watcher verdedigt Flamingo: "Antisemitisch? Slaat nergens op"
Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"
Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"
Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"
Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"
PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax
Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"
Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur
Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"
Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"
Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"
Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt
Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"