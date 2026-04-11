Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"

Na een periode van ruim twee jaar vol tegenslag lijkt voormalig Ajax-speler Perr Schuurs eindelijk weer vooruit te kunnen kijken. De 26-jarige verdediger spreekt in een eerlijk interview met De Telegraaf over een zware tijd, waarin hij het mentaal en fysiek enorm moeilijk had. Schuurs verruilde Ajax in 2022 voor Torino en maakte in Italië meteen indruk.

In zijn eerste seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde in de Serie A en leek een toptransfer slechts een kwestie van tijd. Maar een zware knieblessure gooide alles overhoop. Die blessure liep hij op in een duel met Internazionale, nota bene de club waar hij kort daarvoor nog bijna naartoe was vertrokken. "Uitgerekend in mijn beste wedstrijd van het seizoen", zegt Schuurs. De verdediger vertelt dat Inter in de zomer al een akkoord had bereikt met hem, maar dat de onderhandelingen met Torino spaak liepen. "Ik was in de zomer met Inter tot een akkoord gekomen over een contract voor vijf jaar, maar de club kwam er niet uit met Torino. Crystal Palace en Tottenham Hotspur wilden ook zaken doen én meer betalen. Zij boden 35 miljoen euro, Inter 30."

"Terwijl Torino minimaal 40 miljoen verlangde. Er ontstond een patstelling. Dat speelde op de achtergrond ook mee. Ik was er ziek van dat ik geen transfer had gemaakt. Nog steeds eigenlijk." In plaats van een volgende stap in zijn carrière volgde een lange en frustrerende revalidatie. Daarbij ging het volgens Schuurs al snel mis. "Alles leek goed te zijn gegaan, maar na een week kreeg ik een reactie aan de buitenkant van de knie", vertelt de oud-Ajacied. "Ik stierf van de pijn. In plaats van vier weken, liep ik vier maanden op krukken. Toen gingen alle alarmbellen af. Ik heb de beste orthopeden van Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland gezien. Maar de oorzaak van de klachten werd niet gevonden."

De onzekerheid en pijn trokken een zware wissel op zijn mentale gesteldheid. Schuurs beschrijft hoe hij in een diep dal belandde. "Ik was van de top van mijn carrière en de allermooiste fase van mijn privéleven gevallen in het diepste ravijn, eentje waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Het uitte zich in jankpartijen en enorme boosheid." "Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word." Wel benadrukt hij daarbij duidelijk: "Ik heb nooit overwogen om uit het leven te stappen." Toch lijkt er inmiddels weer perspectief te zijn. De verdediger voelt zich beter dan in lange tijd en durft voorzichtig weer te dromen.

"Het liefst lag ik in bed, met de gordijnen dicht. Ik schrok van de persoon die ik was geworden, ik ben twee jaar niet mezelf geweest. Nu ben ik al wekenlang pijnvrij en voel me steeds beter. Ik wil de mooiste comeback ooit maken. Ik focus mezelf erop dat ik eind juni topfit ben. Dan ga ik op zoek naar een club. Als ik daaraan denk, krijg ik tranen in mijn ogen. Aan de andere kant is het pijnlijk dat het een droom is", aldus Perr Schuurs.