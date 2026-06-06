'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Even kwam naar buiten dat Ajax zou overwegen om Perr Schuurs terug te halen, maar de Amsterdammers komen normaliter te laat. NEC werkt namelijk aan de transfervrije komst van de centrale verdediger.
Zo weet De Telegraaf te melden. Nathan van Kooperen van Muy Manero vertelt aan de ochtendkrant dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt met NEC over een contract voor de duur van drie seizoenen. "Er wordt nog over één detail gesproken", aldus de zaakwaarnemer.
Op 23 oktober 2023 raakte Schuurs als speler van het Italiaanse Torino ernstig geblesseerd aan zijn knie. De centrale verdediger werd geopereerd en dat herstel duurde langer dan gepland, omdat er pas laat werd ontdekt dat er in zijn knie een probleem was in de aansturing. Daardoor speelde hij sinds die 23 oktober 2023 geen enkele wedstrijd meer.
Schuurs en Torino ontbonden daarop in goed overleg het contract van de verdediger, die daardoor transfervrij is. NEC lijkt dus met hem aan de haal te gaan. Het aanbod van de Nijmeegse club zou goed zijn en tevens zou de aanwezigheid van vriend Bryan Linssen ook een rol hebben gespeeld in de keuze van Schuurs.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"
'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'
Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"
Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax
Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"
KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"
VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied
'Ajax in vergevorderd stadium met 17-jarig toptalent uit Ierland'
Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"
Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'
'Bayern München denkt aan Mika Godts': "Hij is een stuk goedkoper"
'Ajax krijgt overbodige speler terug; koopoptie niet gelicht'
Justin Kluivert: "Ik was echt heel emotioneel, alles kwam eruit"
Erik ten Hag prijst oud-Ajacied: "Hij was echt vreselijk goed"
'Ajax-trainer Míchel voert transfergesprek met sterspeler Girona'
Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
"Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader"
Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"
'Ajax loopt tegen groot probleem aan bij toptransfer Ter Stegen'
Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"
'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, ook Sommer op de lijst'
Oud-Ajacied clashte met Oranje-ploeggenoot: "Koppen tegen elkaar"
Ajax legt zestienjarige verdediger vast: "Onbeschrijfelijk"