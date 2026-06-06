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'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"

Stefan
Perr Schuurs
Perr Schuurs Foto: © Pro Shots

Even kwam naar buiten dat Ajax zou overwegen om Perr Schuurs terug te halen, maar de Amsterdammers komen normaliter te laat. NEC werkt namelijk aan de transfervrije komst van de centrale verdediger.

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Zo weet De Telegraaf te melden. Nathan van Kooperen van Muy Manero vertelt aan de ochtendkrant dat er op hoofdlijnen een akkoord is bereikt met NEC over een contract voor de duur van drie seizoenen. "Er wordt nog over één detail gesproken", aldus de zaakwaarnemer.

Op 23 oktober 2023 raakte Schuurs als speler van het Italiaanse Torino ernstig geblesseerd aan zijn knie. De centrale verdediger werd geopereerd en dat herstel duurde langer dan gepland, omdat er pas laat werd ontdekt dat er in zijn knie een probleem was in de aansturing. Daardoor speelde hij sinds die 23 oktober 2023 geen enkele wedstrijd meer.

Schuurs en Torino ontbonden daarop in goed overleg het contract van de verdediger, die daardoor transfervrij is. NEC lijkt dus met hem aan de haal te gaan. Het aanbod van de Nijmeegse club zou goed zijn en tevens zou de aanwezigheid van vriend Bryan Linssen ook een rol hebben gespeeld in de keuze van Schuurs.

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