Geschreven door Jessica Westdijk 31 aug 2022 om 19:08

Op de laatste dag dat de transfermarkt open is, hoopt Ajax zich ook nog te versterken met een doelman. De beoogde keeper is geen onbekende: het gaat om Odysseas Vlachodimos. Ajax kwam de doelman de afgelopen jaren meerdere malen tegen met zijn huidige ploeg Benfica.

De Telegraaf meldt dat de Amsterdammers persoonlijk akkoord zijn met Vlachodimos over een contract tot medio 2026. Nu is het nog aan de clubs om eruit te komen. Er is door Ajax een bod van €9 miljoen op tafel gelegd, wat in de buurt komt van de vraagprijs van €10 miljoen plus bonussen.

Er is in Amsterdam dus ook goede hoop dat de transfer rond komt deze avond. In 2018 verruilde Vlachodimos, die de Griekse en Duitse nationaliteit heeft, Panathinaikos voor Benfica. Hij speelde 177 duels voor de Portugezen en ligt nog tot medio 2024 vast.