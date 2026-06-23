'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'

De transfer van Caio Henrique naar Ajax is nog altijd niet afgerond. Hoewel de Amsterdamse club en AS Monaco volgens eerdere berichtgeving van ESPN een akkoord hebben bereikt over de transfersom, vormen de persoonlijke voorwaarden van de Braziliaan voorlopig nog het grootste obstakel. Dat meldt Voetbal International .

Henrique staat positief tegenover een overstap naar Ajax, maar kan zich op dit moment nog niet vinden in de contractvoorwaarden die hem zijn voorgelegd. Daardoor zijn de onderhandelingen tussen de club en de 28-jarige linksback nog niet afgerond en zullen beide partijen elkaar verder moeten naderen.

Ajax wil daarbij niet afwijken van de financiële kaders die intern zijn vastgesteld. Op clubniveau lijkt de deal daarentegen vrijwel rond. Volgens eerdere berichtgeving van ESPN hebben Ajax en AS Monaco overeenstemming bereikt over een transfersom van ongeveer tien miljoen euro.