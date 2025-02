Pessimisme over titelkansen PSV: "Als je Ajax ziet spelen..."

René en Willy van de Kerkhof zijn steeds somberder gestemd over de titelkansen van PSV. Terwijl de Eindhovenaren afgelopen weekend niet in actie kwamen in de Eredivisie, wist Ajax wél te winnen van Go Ahead Eagles.

"Je kijkt af en toe of Ajax op z'n donder krijgt, maar dat gebeurde weer niet", treurt René in de podcast van de broers bij Omroep Brabant. "Als je Ajax ziet spelen, was dat echt niet goed, maar Go Ahead Eagles maakte het ook niet waar. Vijf punten achterstand. Het gaat nu wel heel moeilijk worden. En dan moet PSV ook nog op bezoek bij Twente en Feyenoord."

Toch betekende de twijfel over de titelstrijd niet dat de week volledig negatief was. PSV wist zich immers op indrukwekkende wijze te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League door Juventus uit te schakelen. Daarbij viel vooral Ivan Perisic op, die volgens René een voorbeeld is voor de rest van het team. "De intensiteit die hij in zijn spel legt, daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen", oordeelt hij. "Die jongen is heel, heel goed. Hij is onmisbaar." Willy sluit zich daar volledig bij aan: "Geweldig, het was super hoe hij tegen Juventus speelde."

Een andere speler die lof krijgt, is Noa Lang. De buitenspeler was lang onderwerp van kritiek bij de broers, maar wist tegen Juventus indruk te maken. "Ik moet een complimentje aan hem geven. We hebben vaak op hem gemopperd, maar hij speelde gewoon goed. Hij maakte zijn acties en had ook die fantastische actie waaruit Perisic scoort," erkent René. "Hij speelde met zijn hart en hij speelde voor het elftal. Zo zien we hem graag. Nu mag hij ook rustig 'ssst' tegen ons zeggen."