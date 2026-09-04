Peter Bosz bewierookt Ajacied: "Die twee kwaliteiten heeft hij"

Peter Bosz speelt zaterdagavond met PSV de topper tegen Ajax. De Amsterdammers hebben een drukke transferzomer achter de rug en de ploeg lijkt bepaald niet meer op het elftal van vorig seizoen. En dat weet Bosz natuurlijk ook.

"Het elftal dat we tot nu toe hebben geanalyseerd is voor de helft het elftal van vorig jaar. Ze spelen iets anders, meer vooruit en dat vind ik alleen maar leuk", wordt Bosz geciteerd door Voetbal International. De metamorfose van Ajax zegt echter niets over de titelkansen van de Amsterdammers, zo denkt Bosz. "Toen ik bij PSV kwam, werden we ook kampioen in het eerste jaar. Dus het kan wel, dat is ons gelukt."

"Ajax heeft verschillende mogelijkheden en daar proberen wij iets tegenover te zetten. We gaan daarheen om de wedstrijd te winnen, zoals altijd", aldus Bosz, die in Amsterdam tegenover een oude bekende staat: Julian Brandt. "Ik vind het altijd leuk om mensen tegen te komen waarmee je gewerkt hebt."