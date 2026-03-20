Peter Bosz: "Dan lijkt het of ik aan het juichen ben voor Ajax"

Peter Bosz hoopt komend weekend met PSV kampioen te worden. De oefenmeester heeft daarbij wel de hulp van Ajax nodig, dat eerder in actie komt bij Feyenoord. Alleen bij een zege van de Amsterdammers kan PSV zondag de titel pakken.

"Of ik die wedstrijd ga kijken? Dan moet ik even naar de tijden kijken. We eten om 13.45 uur, zijn dan nog in het hotel...", rekende Bosz hardop bij de persconferentie, opgetekend door Voetbal International. "Ik moet nog even kijken, ik weet het echt nog niet."

De uitslag neemt Bosz wel mee in zijn voorbereiding op Telstar-uit. "Al zou ik het niet willen weten, ik denk dat iedereen er wel iets over zal roepen of vertellen. Daar ontkom je niet aan. Of ik ga juichen voor Ajax? Nu moet ik oppassen wat ik daarover zeg, anders wordt het geknipt en geplakt en lijkt het of ik aan het juichen ben voor Ajax. Wij kijken naar wat het beste is voor ons om kampioen te worden en dat is als Ajax deze wedstrijd wint", aldus Bosz.