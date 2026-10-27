Peter Bosz eerlijk over Ajax: "We hadden hogere verwachtingen"
Peter Bosz verwacht dat meerdere clubs dit seizoen een rol gaan spelen in de strijd om de landstitel. De trainer van PSV sprak zich zondag na het gelijkspel tegen Feyenoord (1-1) uit over de verhoudingen in de Eredivisie. Daarbij noemde hij naast zijn eigen ploeg en Feyenoord ook Ajax, AZ, FC Twente en Fortuna Sittard.
Door het puntenverlies in Eindhoven blijft Feyenoord bovenaan staan, terwijl PSV terug te vinden is op de vierde plaats. Bosz kreeg na afloop de vraag welke ploegen volgens hem kunnen meedoen om het kampioenschap. Hij denkt dat Ajax daarbij nog niet aan de verwachtingen voldoet.
"Feyenoord doet in ieder geval mee om de titel. Ik denk dat wij ook meedoen. Van Ajax hadden we ook hoge, en misschien nog wel hogere verwachtingen, dat die mee zouden doen", geeft Bosz eerlijk toe. "AZ staat er kort achter, en dan heb je FC Twente nog. Vlak Fortuna Sittard ook niet uit."
"Normaal gesproken wordt de ploeg die het meest stabiel is altijd kampioen. Daarom is het nu nog moeilijk om er iets over te zeggen. Wie is er nu echt stabiel? Op dit moment is Feyenoord het meest stabiel. Wij hebben vandaag tegen hen gespeeld, waren de betere ploeg en hadden moeten winnen. Dan doen wij ook mee voor het kampioenschap", aldus Peter Bosz.
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