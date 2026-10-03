Peter Bosz enthousiast: "Dat is een kwaliteitsinjectie voor Ajax"

AZ is na zeven competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met 19 punten uit 7 wedstrijden, terwijl Feyenoord twee punten minder heeft. PSV-trainer Peter Bosz verwacht dit seizoen een spannende titelstrijd in Nederland, want hij houdt ook nog rekening met Ajax en FC Twente.

"Je kan zien dat Ajax zich enorm versterkt heeft. Die hebben ingezet op ervaring", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Een aantal van die spelers doet het erg goed. Ze hebben een grote spits gehaald, iets wat we niet echt kennen in Nederland. Ze hebben met Julian Brandt een speler gehaald, die ik persoonlijk heel goed ken, die bijna gemaakt is voor de Nederlandse competitie. Dus dat is een kwaliteitsinjectie voor Ajax", ziet Bosz.

"En ook Feyenoord doet het erg goed", vervolgt hij. "Ik vind het leuk voor Gio (van Bronckhorst, red.). Het is onverwacht omdat zij vanwege de financiën niet hebben gedaan wat Ajax gedaan heeft. Met het terughalen van Gjivai Zechiël hebben ze nu echt een goed elftal staan. Ze hebben Hadj-Moussa behouden wat niet iedereen had verwacht en tot dit moment vangen ze het vertrek van Ueda goed op", constateert Bosz.