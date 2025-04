Peter Bosz geniet van PSV: "Dan past Ajax niet in dat beeld"

PSV hoopt nog altijd mee te kunnen spelen om het kampioenschap, terwijl FC Twente hoopt op directe kwalificatie voor Europees voetbal. Over twee weken staan de twee teams in Enschede tegenover elkaar.

"We gaan sowieso met vertrouwen naar FC Twente toe", aldus Bosz bij De Telegraaf. Almere City werd dit weekend met 5-1 verslagen, verder ook louter overwinningen. "Als je nu terugkijkt, dan denk ik dat je kunt zeggen dat die wedstrijd tegen Ajax een incident is geweest tussen vijf, zes wedstrijden die we ondertussen hebben gespeeld."

"Daar reken ik Arsenal-uit dan bij, SC Heerenveen-thuis, RKC-uit en FC Groningen-uit. Dan past Ajax niet in dat beeld. Natuurlijk is Ajax van die ploegen misschien wel de sterkste tegenstander, maar daartegen hebben we niet laten zien wat we kunnen", vindt de trainer. "Ik vind dat we dat nu langzaam weer aan het zien zijn. Ook vanavond was echt nog niet alles perfect."

Hij uit lof voor Almere City. "Als je kijkt naar hoe deze ploeg het heeft gedaan tegen de andere betere ploegen in de Eredivisie, ik heb daarbij Ajax genoemd, FC Twente, Feyenoord, ook in de Kuip, dan hebben ze het niet zo moeilijk gehad als vanavond tegen ons. Het is niet de nummer vier of vijf van de Eredivisie, maar wel een ploeg die na de winterstop duidelijk beter speelt dan ervoor."