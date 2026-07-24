Peter Bosz: "Het is wel duidelijk wat er bij Ajax gaande is"

"Het moment dat je niet kampioen wordt, komt alleen maar dichterbij. Dat is natuurlijk zo", vertelt Bosz in De Telegraaf. "Een heleboel mensen vonden het eerste kampioenschap mooi, misschien ook nog wel het tweede kampioenschap, maar bij de derde keer denken ze: 'Nou, zou het wel weer eens leuk zijn als het weer Feyenoord of Ajax wordt of misschien zelfs een keer een outsider'. Dat ga je wel krijgen."

"We zullen het echt helemaal zelf moeten doen", vervolgt hij. "En ik kan een heleboel redenen aanvoeren waarom het moeilijker wordt. Als je naar Ajax kijkt, dan is het denk ik wel duidelijk wat daar gaande is. Die zetten alles op alles om dit jaar kampioen te worden. Die zetten niet op de jeugd in, maar gaan het doen met spelers die het klappen van de zweep kennen."