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Peter Bosz: "Het is wel duidelijk wat er bij Ajax gaande is"

Stefan
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz heeft natuurlijk drie ontzettend succesvolle seizoenen achter de rug bij PSV. In alle seizoenen onder zijn leiding werden de Eindhovenaren kampioen, al weet Bosz natuurlijk ook dat concurrenten als Ajax en Feyenoord ook niet stilzitten.

"Het moment dat je niet kampioen wordt, komt alleen maar dichterbij. Dat is natuurlijk zo", vertelt Bosz in De Telegraaf. "Een heleboel mensen vonden het eerste kampioenschap mooi, misschien ook nog wel het tweede kampioenschap, maar bij de derde keer denken ze: 'Nou, zou het wel weer eens leuk zijn als het weer Feyenoord of Ajax wordt of misschien zelfs een keer een outsider'. Dat ga je wel krijgen."

"We zullen het echt helemaal zelf moeten doen", vervolgt hij. "En ik kan een heleboel redenen aanvoeren waarom het moeilijker wordt. Als je naar Ajax kijkt, dan is het denk ik wel duidelijk wat daar gaande is. Die zetten alles op alles om dit jaar kampioen te worden. Die zetten niet op de jeugd in, maar gaan het doen met spelers die het klappen van de zweep kennen."

"En dat zijn allemaal goede spelers, die het ook allemaal al bewezen hebben. Dus dit Ajax gaat het ons in ieder geval een stuk moeilijker maken dan het Ajax waar we eind vorig seizoen 28 punten op voor stonden. En bij Feyenoord is de trainer, die tweede is geworden en Champions League heeft gehaald, eruit gegaan en hebben ze een nieuwe weg ingeslagen", aldus Bosz.

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