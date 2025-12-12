Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Peter Bosz is heel eerlijk: "Ik heb staan juichen voor Ajax"

Amber
bron: Eindhovens Dagblad
Peter Bosz op de persconferentie
Peter Bosz op de persconferentie Foto: © MTB-Photo

Peter Bosz is niet meer teleurgesteld na de nederlaag tegen Atlético Madrid. De PSV-trainer gaf daags voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo aan 'té kritisch' te zijn geweest.

Bosz vond dat PSV een goed eerste half uur speelde en tot de 1-1 veelal de betere partij was. "Na rust was er aanvankelijk weinig aan de hand, maar glijdt Sergiño uit en valt na de 1-2 snel de 1-3. We hebben daarna de kop niet laten hangen en waren gewoon nog heel dichtbij de gelijkmaker, tegen een goede ploeg", wordt de PSV-trainer geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

De oefenmeester heeft de wedstrijd in de nacht teruggekeken, zo geeft hij aan. "Natuurlijk kijk je daarna ook wel naar andere uitslagen en heb ik staan juichen voor Ajax, omdat Qarabag onder ons blijft", onthult Bosz. 

PSV nadert de winterstop, maar speelt eerst zaterdag nog tegen Heracles Almelo. Of Ivan Perisic in de basis start? Dat wilde Bosz niet zeggen. "Ik wil niet dat Ivan weer geblesseerd raakt en daarom moesten we voorzichtig zijn. Voor zijn blessure staat eigenlijk een langere periode en hij was binnen een paar weken terug. Nu moeten we ervoor zorgen dat hij fit blijft", zo klinkt het.

