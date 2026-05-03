Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"

In een boeiende topper tussen PSV en Ajax (2-2) viel één speler in positieve zin op bij Peter Bosz: Kasper Dolberg. De spits van Ajax kreeg de voorkeur in de punt van de aanval en maakte indruk op zijn voormalige trainer.

Bosz, die Dolberg nog kent uit hun gezamenlijke periode in Amsterdam, zag een herkenbare versie van de Deense aanvaller. "Ik vond hem vandaag (zaterdag, red.) wel goed spelen", zei de coach na afloop. "Ik vond hem balvast en een aanspeelpunt. Dit is wel een beetje de Kasper die ik ook heb meegemaakt. Ik schrok vandaag, want dat is alweer tien jaar geleden. Ik vond dat hij vandaag behoorlijk speelde."

Volgens de trainer had zijn ploeg het vooral lastig door de manier waarop PSV zelf verdedigde. "Dan ga ik het toch bij onszelf zoeken: wij speelden een-op-een omdat we Yarek (Gasiorowski, red.) lieten doorstappen op hun middenvelder Regeer. Ik vond dat we Ryan (Flamingo, red.) veel te veel alleen tegen Dolberg lieten staan."