Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
In een boeiende topper tussen PSV en Ajax (2-2) viel één speler in positieve zin op bij Peter Bosz: Kasper Dolberg. De spits van Ajax kreeg de voorkeur in de punt van de aanval en maakte indruk op zijn voormalige trainer.
Bosz, die Dolberg nog kent uit hun gezamenlijke periode in Amsterdam, zag een herkenbare versie van de Deense aanvaller. "Ik vond hem vandaag (zaterdag, red.) wel goed spelen", zei de coach na afloop. "Ik vond hem balvast en een aanspeelpunt. Dit is wel een beetje de Kasper die ik ook heb meegemaakt. Ik schrok vandaag, want dat is alweer tien jaar geleden. Ik vond dat hij vandaag behoorlijk speelde."
Volgens de trainer had zijn ploeg het vooral lastig door de manier waarop PSV zelf verdedigde. "Dan ga ik het toch bij onszelf zoeken: wij speelden een-op-een omdat we Yarek (Gasiorowski, red.) lieten doorstappen op hun middenvelder Regeer. Ik vond dat we Ryan (Flamingo, red.) veel te veel alleen tegen Dolberg lieten staan."
Dat gaf de Ajax-spits de ruimte om zijn kwaliteiten te benutten, zag Bosz. "Op het moment dat hij een lange bal – want dat dwingen we af – krijgt met Ryan achter zich, dan moeten we erbovenop zitten en die bal afpakken. Als die middenvelders te ver weg staan en wegblijven, dan sta je één tegen één. Ik vond dat Dolberg daar vandaag sterk in was."
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"
Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"
PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"
'Ajax stunt met komst succestrainer': "Die is wel gesproken"
Josip Sutalo gaat in op toekomst: "Ik hou echt van Amsterdam..."
Opstelling Ajax: Garcia kiest voor volgende 11 in topper met PSV
Danny Buijs (43) naar Ajax? "Ze moeten me dan wel overtuigen..."
Chuba Akpom verlaat Ajax na promotie Ipswich voor miljoenenbedrag
Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"
Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"
Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"