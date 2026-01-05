Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Peter Bosz kijkt naar Ajax-tijd: "Dat is een hoogtepunt voor me"

Arthur
bron: Helden
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © BSR Agency

Peter Bosz beleeft momenteel een zeer succesvolle periode bij PSV. Afgelopen jaar kroonde hij zich met de Eindhovenaren tot kampioen en ook dit seizoen staat hij bovenaan in de Eredivisie. Eerder was Bosz actief bij grote rivaal Ajax, waar hij met de Amsterdammers de finale van de Europa League verloor.

Tegenover HELDEN blikt Bosz terug op dat moment: "Het bereiken van die finale is een hoogtepunt in m’n carrière. Na afloop oordeelde ik meteen heel hard, zei dat we kansloos waren geweest en dat het niet was gelukt ons eigen spel te spelen. Pas veel later heb ik die finale teruggekeken en realiseerde ik me dat we minder slecht hadden gespeeld dan mijn gevoel was tijdens die finale."

Over het voetbal van José Mourinho zegt Bosz: "Door de jaren heen weet Mourinho zijn teams zo neer te zetten dat het lastig winnen is van de ploegen die hij coacht. Klopt, en dat is het voetbal waar ik niet van hou. Maar het is zijn goed recht om het te doen zoals hij het al die jaren heeft gedaan. Hij is er succesvol mee geweest."

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
