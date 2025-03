Peter Bosz kritisch: "Ik geloof niet dat het bij Ajax 'mogen' is"

"Het is altijd een grote wedstrijd, nu helemaal", vertelt hij op de website van VI. "We hebben te veel punten laten liggen en zijn nu zelf in de achtervolging. We weten dondersgoed dat we deze wedstrijd moeten winnen, en daar gaan we alles aan doen, ook gezien ons programma. Ik vind dat ik de beste spelers en de beste selectie van Nederland heb. Als we verliezen wordt het negen punten, dan wordt het heel moeilijk. Voordeel is dat we thuis spelen", beseft Bosz.

Hij is echter ook onder de indruk van zijn collega Francesco Farioli. "Het is na driekwart jaar wel duidelijk hoe hij wil druk zetten, hoe hij wil opbouwen. Daarin heeft hij voor mij geen geheimen meer", benadrukt hij. "Ik leg mezelf de druk op, en ik geloof niet dat het bij Ajax 'mogen' is. Ik heb er een jaartje gewerkt, in Amsterdam is het ook geen 'mogen'", constateert Bosz, die vol lof is over de resultaten van de club uit Amsterdam.

"Ik vind het knap wat ze daar doen, we weten allemaal waar ze vandaan komen. Dat ze het in een jaar draaien is knap", legt hij uit. "Het voetbal is niet altijd even spectaculair, ze winnen vaak met minimaal verschil, maar ze winnen wél. Ze zijn heel steady, ze hebben geen diepe dalen. Ik speel liever anders, maar ik ga niet oordelen of hun speelwijze acceptabel is", besluit Bosz.