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Peter Bosz legt druk ook bij Ajax: "Dat moeten ze nog bewijzen"

Joram
Peter Bosz op de persconferentie in Enschede
Peter Bosz op de persconferentie in Enschede Foto: © Pro Shots

Peter Bosz verwacht dit seizoen een spannende strijd om de landstitel. De PSV-trainer ziet dat Ajax zich flink heeft versterkt, terwijl ook Feyenoord, AZ en FC Twente volgens hem volop meedoen. Bosz verwacht bovendien dat het verschil tussen de nummers één en twee een stuk kleiner zal zijn dan vorig seizoen.

"Je kunt zien dat Ajax zich enorm heeft versterkt", vertelt Bosz aan Voetbal International. "Ingezet op ervaren spelers, een aantal daarvan doet het erg goed. De grote spits die ze hebben gehaald (Tolu Arokodare, red.), dat is wat we niet echt kennen in Nederland. En met Julian Brandt hebben ze een speler die ik persoonlijk heel goed ken, die gemaakt lijkt voor de Nederlandse competitie."

Ook Feyenoord maakt volgens Bosz een goede indruk. "Feyenoord doet het erg goed. Vind ik leuk voor Gio. Vanwege de financiën, denk ik, hebben ze niet gedaan wat Ajax gedaan heeft. Feyenoord zal meer inzetten op jonge spelers met restwaarde. En ook dat konden ze deze keer niet eens doen. Maar met het terughalen van Gjivai Zechiël en het behouden van Anis Hadj Moussa hebben ze nu een goed elftal staan. Het vertrek van Ayase Ueda vangen ze goed op, tot nu toe."

Bosz benadrukt dat vooral stabiliteit belangrijk wordt in de strijd om het kampioenschap. "Een topclub moet stabiel zijn. Dat moeten Feyenoord, Ajax, AZ en wij nog allemaal bewijzen. In de winterstop weet je meer. Feyenoord heeft in ieder geval een stabiel eerste blok gehad. AZ ook. Twente verliest de eerste wedstrijd, daarna niet meer."

Ook AZ en FC Twente doen volgens de PSV-trainer mee om de bovenste plaatsen. "Ook AZ en Twente doen op dit moment mee. Zij hebben niet de ervaring van de andere drie clubs, als het gaat om wat nodig is om kampioen te worden. Maar zelfs dan kan het nog steeds, hebben AZ en Twente in het verleden bewezen."

Bosz wil zich ondertussen niet wagen aan het aanwijzen van een favoriet. "Wat heeft het voor zin om een favoriet aan te wijzen? Niemand heeft een glazen bol. Maar de afstand die we vorig jaar op het eind hadden, is uniek geweest. Er zal dit seizoen niet zo’n groot puntenverschil tussen de nummers één en twee zitten", aldus Bosz.

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