Peter Bosz legt druk ook bij Ajax: "Dat moeten ze nog bewijzen"

Peter Bosz verwacht dit seizoen een spannende strijd om de landstitel. De PSV-trainer ziet dat Ajax zich flink heeft versterkt, terwijl ook Feyenoord, AZ en FC Twente volgens hem volop meedoen. Bosz verwacht bovendien dat het verschil tussen de nummers één en twee een stuk kleiner zal zijn dan vorig seizoen.

"Je kunt zien dat Ajax zich enorm heeft versterkt", vertelt Bosz aan Voetbal International. "Ingezet op ervaren spelers, een aantal daarvan doet het erg goed. De grote spits die ze hebben gehaald (Tolu Arokodare, red.), dat is wat we niet echt kennen in Nederland. En met Julian Brandt hebben ze een speler die ik persoonlijk heel goed ken, die gemaakt lijkt voor de Nederlandse competitie."

Ook Feyenoord maakt volgens Bosz een goede indruk. "Feyenoord doet het erg goed. Vind ik leuk voor Gio. Vanwege de financiën, denk ik, hebben ze niet gedaan wat Ajax gedaan heeft. Feyenoord zal meer inzetten op jonge spelers met restwaarde. En ook dat konden ze deze keer niet eens doen. Maar met het terughalen van Gjivai Zechiël en het behouden van Anis Hadj Moussa hebben ze nu een goed elftal staan. Het vertrek van Ayase Ueda vangen ze goed op, tot nu toe."