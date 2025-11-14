AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Peter Bosz legt uit: "Dat is voor Ajax het knakpunt geweest"

Stefan
Peter Bosz in Zwolle
Peter Bosz in Zwolle Foto: © Pro Shots

PSV werd vorig seizoen alsnog landskampioen. De Eindhovenaren gaven een grote voorsprong uit handen en zagen vervolgens Ajax exact hetzelfde doen. Peter Bosz denkt dat de winnende treffer van Noa Lang in de 99ste minuut tegen Feyenoord de doorslag heeft gegeven.

"Dat is voor Ajax het knakpunt geweest, vermoed ik", zegt Bosz in Helden. "Ajax moest na ons nog voetballen. De eerste helft van ons hebben zij kunnen bekijken. Toen dachten ze wellicht: vanmiddag kunnen we kampioen worden. Vlak voordat Ajax het veld opging, hoorden ze dat wij toch nog 2-3 hadden gewonnen. Ik kan me voorstellen dat ineens de druk er vol op stond."

Vervolgens won PSV op de één na laatste speelronde van Heracles en kreeg Ajax zelf in de 99ste minuut de gelijkmaker om de oren tegen FC Groningen. "Ik vroeg na afloop van onze wedstrijd meteen wat het was geworden in Groningen en ik hoorde dat Ajax met 2-1 voor stond", weet Bosz nog. "Ik dacht dat die wedstrijd wel afgelopen was toen wij een ronde door het stadion liepen om het publiek te bedanken."

"Mijn assistent Rob Maas heeft heel goede ogen, keek vanaf het veld een skybox in en zag daar op een tv dat de wedstrijd van Ajax nog steeds niet afgelopen was. We liepen naar binnen en toen hoorden we dat er nog een vrije trap genomen moest worden in Groningen. Iedereen luisterde mee. Er werd gescoord en daarna was het een gekkenhuis", aldus Bosz.

