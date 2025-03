Peter Bosz legt uit: "Wij hebben niet de spelers die Ajax heeft"

PSV verloor afgelopen weekend in De Adelaarshorst met 3-2 van Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren stonden met 1-2 voor, maar gaven de voorsprong alsnog helemaal weg. Peter Bosz vindt het niet des PSV om een voorsprong met elf man voor de goal te verdedigen, zelfs niet in de huidige vormcrisis.

De trainer van PSV maakt de vergelijking met titelconcurrent Ajax. Tegen Go Ahead slaagde PSV er niet om de voorsprong te behouden. De Eindhovenaren krijgen de laatste tijd veel goals tegen, maar Bosz is niet van plan om zijn ploeg verder in te laten zakken. "Die 1-2 voorsprong tegen Go Ahead Eagles hebben we verdedigd, alleen op een andere manier", zegt Bosz op een persconferentie. "Als jij mij de garantie geeft, dat wanneer wij met z'n alle voor de zestien gaan hangen, dat die bal er niet in gaat..."

"Wij hebben niet de spelers die Ajax heeft, die verdedigers hebben wij niet. Dat is hun speelstijl op dit moment. Wij hebben hele andere spelers, waar je heel ander voetbal mee speelt. Daar zijn we heel succesvol mee geweest, met die spelers", zo besluit PSV-trainer Peter Bosz, een dag voor het Champions League-duel met Arsenal.