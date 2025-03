"Peter Bosz moet een standbeeld in de Johan Cruijff ArenA krijgen"

"We hebben weer genoten", zegt Driessen ietwat cynisch in een video-item van De Telegraaf. "Ajax heeft één hele grote kwaliteit en dat is dat ze zich aanpassen aan de tegenstander. Dat was tegen Almere City ook weer het geval en uiteindelijk winnen ze de wedstrijd. Thuis tegen Almere hadden ze iets meer problemen dan in Almere, want de boel ging op slot en in de tweede helft wordt de bal aan Almere gegund."

"Farioli heeft het geweldig gedaan, heel knap. Maar ook met dank aan PSV. Er mag in de ArenA wel een standbeeld komen voor Peter Bosz en voor PSV. Als je ziet hoe makkelijk ze de voorsprong hebben weggegeven tegen niet eens de grootste tegenstanders, dan heeft Ajax het uitstekend gedaan. Die winnen de wedstrijden op minimalistische wijze en PSV heeft zijn plicht verzaakt", aldus Driessen.