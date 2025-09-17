AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Peter Bosz moet vier PSV-spelers (!) missen in topper tegen Ajax

Niek
Peter Bosz in het Philips Stadion
Peter Bosz in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

PSV kan de komende periode niet beschikken over Kiliann Sildillia en Myron Boadu. Beide spelers kampen met een bovenbeenblessure en staan een aantal weken buitenspel, waardoor beide spelers topper tegen Ajax moeten missen.Peter Bosz kan ook sowieso nog geen beroep doen op Mauro Junior en Alassane Plea.

PSV meldt via de eigen kanalen dat zowel Sildillia als Boadu voorlopig een individueel trainingsprogramma afwerken en als doel hebben gesteld om binnen vier tot zes weken weer wedstrijdfit te zijn. De club uit Eindhoven neemt het in de komende zes weken op tegen Ajax (thuis), Excelsior (uit), Bayer Leverkusen (uit), PEC Zwolle (uit), Go Ahead Eagles (thuis), Napoli (thuis), Feyenoord (uit) en Fortuna (thuis).  

Sildillia liep zijn blessure op in de uitwedstrijd tegen NEC. De Fransman mocht in Nijmegen starten van hoofdtrainer Peter Bosz, maar moest in de 65ste minuut de strijd staken. Het optreden van Boadu tegen Union Sint-Gillis was een stuk korter, want luttele minuten na zijn invalbeurt moest hij het veld alweer verlaten. De spits viel in de 74ste minuut in en werd in de 80ste minuut alweer naar de kant gehaald.

Op de website van Voetbal International toonde Suleyman Öztürk zich kritisch. "Dat is toch onprofessioneel? Ik vind dat niet kunnen. Een jongen die na een minuut uitvalt, nadat hij is ingevallen. Dat vind ik echt níét professioneel. Het is mij nog nooit overkomen. Ik heb ook gevoetbald, zij het op een wat lager niveau. De intensiteit is dan op mijn manier ook dusdanig, maar ik ben nog nooit na één sprint uitgevallen", besluit de journalist.

Gerelateerd:
Davy Klaassen

Klaassen over ploeggenoot: "Op zulke momenten moet je gewoon verder"

0
Davy Klaassen en Kenneth Taylor

Ajax begint Champions League-campagne met nederlaag tegen Inter

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd