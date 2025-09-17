Peter Bosz moet vier PSV-spelers (!) missen in topper tegen Ajax

PSV kan de komende periode niet beschikken over Kiliann Sildillia en Myron Boadu. Beide spelers kampen met een bovenbeenblessure en staan een aantal weken buitenspel, waardoor beide spelers topper tegen Ajax moeten missen.Peter Bosz kan ook sowieso nog geen beroep doen op Mauro Junior en Alassane Plea.

PSV meldt via de eigen kanalen dat zowel Sildillia als Boadu voorlopig een individueel trainingsprogramma afwerken en als doel hebben gesteld om binnen vier tot zes weken weer wedstrijdfit te zijn. De club uit Eindhoven neemt het in de komende zes weken op tegen Ajax (thuis), Excelsior (uit), Bayer Leverkusen (uit), PEC Zwolle (uit), Go Ahead Eagles (thuis), Napoli (thuis), Feyenoord (uit) en Fortuna (thuis).

Sildillia liep zijn blessure op in de uitwedstrijd tegen NEC. De Fransman mocht in Nijmegen starten van hoofdtrainer Peter Bosz, maar moest in de 65ste minuut de strijd staken. Het optreden van Boadu tegen Union Sint-Gillis was een stuk korter, want luttele minuten na zijn invalbeurt moest hij het veld alweer verlaten. De spits viel in de 74ste minuut in en werd in de 80ste minuut alweer naar de kant gehaald.

Op de website van Voetbal International toonde Suleyman Öztürk zich kritisch. "Dat is toch onprofessioneel? Ik vind dat niet kunnen. Een jongen die na een minuut uitvalt, nadat hij is ingevallen. Dat vind ik echt níét professioneel. Het is mij nog nooit overkomen. Ik heb ook gevoetbald, zij het op een wat lager niveau. De intensiteit is dan op mijn manier ook dusdanig, maar ik ben nog nooit na één sprint uitgevallen", besluit de journalist.