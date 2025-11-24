VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Ajax wedstrijden

Peter Bosz: "Of ik al een belletje heb ontvangen uit Amsterdam?"

Stefan
Peter Bosz in Breda
Peter Bosz in Breda Foto: © Pro Shots

Peter Bosz kon het voorbije weekend dubbelop feest vieren. De hoofdtrainer was jarig en zag PSV met 0-1 winnen van NAC Breda. Tegelijkertijd ging de concurrentie onderuit, want zowel Feyenoord als Ajax verloren.

"Feliciteer me maar met de overwinning, hoor. 62 worden, daar word je niet blij van kan ik je zeggen", grapt Bosz in de show van Coen & Sander op radiozender JOE. De hoofdtrainer heeft natuurlijk ook meegekregen dat Ajax in eigen huis met 1-2 verloor van Excelsior. "Natuurlijk kijk je met een schuin oog mee. Ik heb daar ook een jaartje mogen werken en voor de mensen waar ik daarmee samenwerkte, is het natuurlijk verschrikkelijk allemaal."

"Maar goed, voor ons, als PSV, is dat niet erg. Of ik al een belletje heb ontvangen uit Amsterdam? Nee. Nee, ik ben trainer hier bij PSV. Ik heb het hier hartstikke goed naar mijn zin. En ik ben helemaal gelukkig hier. Laat me lekker hier zitten."

Vervolgens komt het Nederlands elftal ter sprake en wordt Bosz gevraagd naar het bondscoachschap. "Heel eerlijk: dat is natuurlijk iets, dat zou je trots maken, omdat je dan je land mag vertegenwoordigen. Dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk. Maar ja, dat moet dan net uitkomen. Op je pad komen. Wat ik zeg als ze bellen? Met Peter", besluit hij lachend.

Ajax wedstrijden Ajax historie & oud-spelers Peter Bosz Het laatste Ajax Nieuws
Video’s
0 reacties
