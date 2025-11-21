Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Peter Bosz op radio geconfronteerd met Ajax: "Al iets binnen?"

Cherine
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz wordt vandaag 62 jaar. De PSV-trainer schoof vanochtend telefonisch aan bij de 538 Ochtendshow, waar hem gevraagd werd of hij inmiddels al contact heeft gehad met het Nederlands elftal of Ajax.

"Er komen vandaag natuurlijk allerlei felicitaties binnen. Is er al een felicitatie binnen vanuit Zeist, van de KNVB, en misschien ook wel één vanuit Amsterdam? Je naam wordt regelmatig in verband gebracht met Ajax", vraagt presentator Tim Klijn aan Bosz. 

"Ik moet je eerlijk zeggen: jullie hebben me net wakker gebeld, dus ik ben er nog niet doorheen gescrold", antwoordt de PSV-trainer, die de presentatoren laat lachen. "Dit is het goede antwoord", klinkt het. Bosz vervolgt dan op serieuze toon. "Nee, ik begrijp de vraag wel, hoor. Maar jongens, ik heb het geweldig naar mijn zin bij PSV."  

"Het is echt een hele warme en fijne club. Ik werk daar samen met fijne mensen en ik heb een geweldig elftal met geweldige spelers. Ik zit al bijna 45 jaar in het betaald voetbal. Dan is het bondscoachschap natuurlijk wel iets heel bijzonders. Als het niet komt... Ik zei net al dat ik het geweldig naar mijn zin heb bij PSV, perfect", vervolgt hij.

"We weten allemaal dat Koeman straks afzwaait na het WK, dan komt die vacature vrij. Jij staat dan helemaal bovenaan het lijstje", zegt Klijn. "Beide weet ik niet. Ik heb Ronald horen zeggen dat hij openstaat voor een gesprek. Volgens mij is dat geen uitgemaakte zaak", aldus de oefenmeester. 

Marc Overmars bij Antwerp FC

'Gedrag Overmars bij Ajax geen incident: masturbeerde tijdens appjes'

0
Fred Grim

Grim meldt twee twijfelgevallen en één opsteker richting Excelsior

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
