Peter Bosz over Ajax-periode: "Was het toen al niet met hem eens"

Peter Bosz werkt met PSV toe naar de wedstrijd van woensdagavond tegen SC Heerenveen. De Friese ploeg komt op bezoek in het KNVB Bekertoernooi en de oud-Ajacied wil dat toernooi maar wat graag winnen. In zijn periode in Amsterdam was de beker echter helemaal geen prioriteit.

"Ik denk dat dat de laatste jaren wel veranderd is, eerlijk gezegd", vertelde Bosz op het persmoment van PSV. "Toen ik bij Ajax zat, weet ik nog dat Edwin van der Sar tegen mij zei dat de KNVB Beker totaal onbelangrijk was. Het ging alleen maar om kampioen worden en zo ver mogelijk komen in Europa. En de beker vond hij eigenlijk niet eens echt een prijs."

"Maar dat is in de loop van de jaren wel veranderd", vervolgt hij. "Ik was het toen al niet met hem eens, want ik vind de beker wel degelijk een prijs. Ook toen al en dat vind ik nu nog steeds. Maar in Nederland is in de loop van de jaren wel wat veranderd en dat heeft de KNVB goed gedaan. De finale wordt in een vast stadion gespeeld en beide ploegen krijgen de helft van dat stadion, om te vullen met supporters."

"Met Heracles Almelo heb ik hem tegen PSV mogen spelen in De Kuip en juist voor dat soort kleinere clubs is het een geweldige uitdaging om daar te komen. Kijk eens hoe Deventer vorig seizoen op zijn kop is gezet. Ik vind het in Nederland echt leven, de beker. Een beetje zoals de FA Cup in Engeland, vind ik dat de beker zeker aan prestige gewonnen heeft", aldus Bosz.