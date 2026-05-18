Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Peter Bosz heeft aangegeven niet door Ajax te zijn benaderd. De Amsterdammers zijn al enige tijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar hebben dus geen toenadering gezocht tot de PSV'er.
"Je bent natuurlijk goed bevriend met Jordi Cruijff, heeft hij jou voorzichtig proberen te polsen in de afgelopen maanden?" vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Bosz in NOS Studio Voetbal. "Nee", is de hoofdtrainer van PSV duidelijk. "Hij zei dat hij dat bewust niet heeft gedaan, omdat hij ziet dat ik het naar mijn zin heb bij PSV. Daarom heeft hij dat niet gedaan", aldus Bosz.
Het is natuurlijk een publiek geheim dat Bosz dé droomkandidaat was voor Cruijff. De twee werkten eerder al samen bij Maccabi Tel Aviv en de hoofdtrainer van PSV is ook een groot aanhanger van de filosofie van de vader van de technisch directeur van Ajax. In Eindhoven is Bosz de voorbije seizoenen enorm succesvol, met drie landstitels op een rij.
