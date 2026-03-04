Peter Bosz: "Snap dat mensen roepen dat Ajax slecht is, maar..."

PSV vloog dinsdagavond uit het toernooi om de Eurojackpot KNVB Beker. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij NEC onderuit en door de Europese uitschakeling rest de ploeg van hoofdtrainer Peter Bosz alleen nog de Eredivisie. En die lijkt al beslist, want een concurrent als Ajax staat op ruime achterstand.

"Het is vroeg om al terug te kijken en we moeten eerst nog kampioen worden", vertelt Bosz op de persconferentie, te zien in een video-item van VoetbalPrimeur. "Nu terugkijken is ook gevaarlijk, ook al staan we zeventien punten voor. Maar feit is wel dat we heel veel goed hebben gedaan dit seizoen, wánt we staan zeventien punten voor."

"We hebben hele goede wedstrijden gespeeld, maar vandaag (dinsdag, red.) verloren van een hele goede tegenstander", vervolgt hij. "Die er eentje meer in heeft geschoten dan ons. Ik denk dat de neutrale man een leuke wedstrijd heeft gezien, met weinig onderling verschil. We hebben allebei ook kansen gemist en een goede ploeg heeft gewonnen."

"Maar als je zegt: 'je ligt uit de Champions League...' Kijk, als je van tevoren die poule zag, dan denk je dat we geen schijn van kans zouden hebben", gaat de oefenmeester verder. "Het is alleen teleurstellend dat je die laatste drie wedstrijden verliest. Dan ben je er heel dichtbij, maar we hebben ook mooie herinneringen gemaakt."

"En in de competitie... Ik snap dat mensen roepen dat Ajax en Feyenoord slecht zijn en dat we daarom zeventien punten voor staan, maar wij hebben ook gewoon weinig verliespunten. Dus dat hebben we goed gedaan. En nu vind ik dat ik wel genoeg teruggekeken heb", aldus Bosz.