Peter Bosz sneert naar Ajax: "Dat mogen we onszelf kwalijk nemen"

Peter Bosz maakt zich zorgen over de huidige situatie van het Nederlandse voetbal. De PSV-trainer ziet dat Nederland op clubniveau terrein verliest in Europa en momenteel ook zonder bondscoach zit. Volgens Bosz is dat reden tot zorg.

Toch verwacht de oefenmeester niet dat Nederlandse clubs ooit structureel bij de absolute Europese top zullen horen. Dat heeft volgens hem meerdere oorzaken.

"Maar we zullen als land nooit structureel tot de Europese top horen", begint Bosz bij De Telegraaf. "Het is een utopie te veronderstellen dat Nederlandse clubs bovenin kunnen meedraaien. Dat mogen we onszelf ook kwalijk nemen. Als je ploetert om zo hoog mogelijk te komen en een jaar later in Europese wedstrijden spelers gaat sparen”, wees hij naar onder meer Feyenoord vorig seizoen en Ajax het jaar daarvoor.