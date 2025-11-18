Groeten uit Grolloo
Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

Arthur
bron: De Telegraaf
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © BSR Agency

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben zich in de Kick-Off podcast uitgelaten over de nabije toekomst van Ajax, en wel op bestuurlijk vlak. Verweij oppert enkele namen die volgens hem de taken kunnen gaan bekleden in Amsterdam.

Verweij komt eerst met Jordi Cruijf op de proppen als opvlger van Alex Kroes. "Koeman is een vriend van de familie van Cruijff. Peter Bosz heeft natuurlijk hele warme banden met de familie Cruijff. dat zegt niet dat ze allemaal rennend naar de Johan Cruijff ArenA komen, maar het is ook een hele prikkelende gedachte om Xavi als nieuwe coach aan te stellen."

Valentijn Driessen haakt in en komt met een opvallende naam als trainer. "Als je een ideaalplaatje voor je zou zien, dan komt Jordi Cruijff en dan wordt Peter Bosz hoofdtrainer", zegt de journalist. "Dat zou een ideaalplaatje zijn. Zijn contract bij PSV loopt af. Ik denk niet dat het snel zal gebeuren, maar dat zou wel een plaatje zijn waar Cruijff, als hij over één of twee maanden technisch directeur zou worden van Ajax, aan kan werken."

