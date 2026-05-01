Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
Peter Bosz moet zaterdagavond de nodige sterkhouders missen als hij met PSV op bezoek gaat bij Ajax. Ook Ivan Perisic is afwezig, aangezien hij tegen PEC Zwolle een vrij onnodige gele kaart pakte. Een gele kaart met gevolgen, want het was zijn vijfde.
De Kroaat is dus geschorst en het leek alsof Perisic heel bewust op zoek was naar een kaart. "Ik had het bij zijn eerste tackle nog niet in de gaten, maar bij de tweede en derde leek het er wel op", wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf. "Daar heb ik het met hem over gehad, maar wat we besproken hebben, blijft binnenskamers. Ik had hem er graag bij gehad in Amsterdam."
In de Johan Cruijff Arena zijn zaterdagavond 700 Eindhovense supporters welkom. Vorig seizoen bleef het uitvak leeg. "De uitsupporters geven iets extra’s. Als er bij de grote wedstrijden geen uitsupporters mogen zijn, vind ik dat jammer. Het is nu de helft. Ik ben ervan overtuigd dat ze zich goed gaan gedragen en dat volgend jaar weer het hele vak gevuld mag worden", aldus Bosz.
Zet in op Ajax tegen PSV!
Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
