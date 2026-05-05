Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"

Ajax en PSV speelden afgelopen weekend met 2-2 gelijk in de Johan Cruijff ArenA. Voor PSV, dat de landstitel al bijna een maand binnen heeft, stond er sportief gezien minder op het spel dan in eerdere edities van de topper. Dat zag trainer Peter Bosz ook terug in het gedrag van zijn ploeg tijdens het duel.

In het programma Rondo ging Bosz in op een moment waarin PSV-speler Gasiorowski werd getackeld door Ajax-talent Sean Steur. Volgens de trainer bleef een reactie van zijn ploeg uit. "Die jongen Sean Steur komt met een tackle op Gasiorowski. En er was geen speler van ons die daar op reageerde", zegt Bosz.

"Ik denk, als het echt nog om het kampioenschap was gegaan, dan waren er vijf of zes man van ons op Steur afgevlogen." Bosz ziet in die kalmte een signaal van de verhoudingen in de wedstrijd. "Daaraan zie je misschien dat ze zo iets hadden van: 'tja'."