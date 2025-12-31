HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Peter Bosz tevreden: "Dat heeft iets doen knakken bij Ajax..."

Arthur
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz denkt nog vaak terug aan de bizarre ontknoping van het vorige seizoen. Hij werd kampioen met PSV, maar na de nederlaag tegen Ajax (0-2) leek er even niets meer mogelijk.

De echte omslag kwam tegen Feyenoord. PSV stond met 2-0 achter, maar in de slotseconden werd het toch nog 2-3. Bosz vertelt: "We begonnen zo slecht. Het was één van de weinige keren dat ik in de rust echt boos ben geworden. Niet omdat we achter stonden, maar omdat ze het niet lieten zien. Normaal gesproken hebben we beelden in de rust, maar ik heb ze aangesproken op hoe goed ik ze vind en hoe belachelijk het is hoe we voetbalden. De uitslag interesseert me dan niet, maar laat in ieder geval zien dat je goed bent. In de laatste minuut sleepten we de overwinning eruit."

Volgens Bosz was dit een klap voor Ajax, dat eerder met 4-0 van FC Utrecht verloor, thuis 1-1 speelde tegen dezelfde club en na Feyenoord - PSV tegen NEC moest aantreden. "Voor de wedstrijd zaten zij juist op de roze wolk. Als ze bij puntenverlies van ons zelf van NEC hadden gewonnen, waren ze kampioen geweest. Daar was alles op ingericht", vertelt hij tegenover Voetbal International.

Bosz gaat nog even door. "Wij stonden met 2-0 achter in de rust, maar wonnen met 2-3. Dat heeft iets doen knakken bij Ajax. Vanaf minuut één hing er een natte deken over die wedstrijd. Er was geen sfeer, supporters waren stil, want op die dag werden ze in ieder geval geen kampioen. We reden met de bus terug naar Eindhoven en keken de wedstrijd in de bus. Wij op een televisiescherm, maar andere spelers via hun telefoon en daar kwam alles eerder binnen. Achterin de bus werd er gegild, omdat NEC gescoord had. Dan die bus, gaaf...", besluit hij.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez schrikt van Ajax: "Zo druppelen we naar beneden"

0
Frans van Seumeren

Frans van Seumeren keek naar Ajax: "Dit kan toch niet waar zijn?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd