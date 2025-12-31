Peter Bosz tevreden: "Dat heeft iets doen knakken bij Ajax..."

De echte omslag kwam tegen Feyenoord. PSV stond met 2-0 achter, maar in de slotseconden werd het toch nog 2-3. Bosz vertelt: "We begonnen zo slecht. Het was één van de weinige keren dat ik in de rust echt boos ben geworden. Niet omdat we achter stonden, maar omdat ze het niet lieten zien. Normaal gesproken hebben we beelden in de rust, maar ik heb ze aangesproken op hoe goed ik ze vind en hoe belachelijk het is hoe we voetbalden. De uitslag interesseert me dan niet, maar laat in ieder geval zien dat je goed bent. In de laatste minuut sleepten we de overwinning eruit."

Volgens Bosz was dit een klap voor Ajax, dat eerder met 4-0 van FC Utrecht verloor, thuis 1-1 speelde tegen dezelfde club en na Feyenoord - PSV tegen NEC moest aantreden. "Voor de wedstrijd zaten zij juist op de roze wolk. Als ze bij puntenverlies van ons zelf van NEC hadden gewonnen, waren ze kampioen geweest. Daar was alles op ingericht", vertelt hij tegenover Voetbal International.

Bosz gaat nog even door. "Wij stonden met 2-0 achter in de rust, maar wonnen met 2-3. Dat heeft iets doen knakken bij Ajax. Vanaf minuut één hing er een natte deken over die wedstrijd. Er was geen sfeer, supporters waren stil, want op die dag werden ze in ieder geval geen kampioen. We reden met de bus terug naar Eindhoven en keken de wedstrijd in de bus. Wij op een televisiescherm, maar andere spelers via hun telefoon en daar kwam alles eerder binnen. Achterin de bus werd er gegild, omdat NEC gescoord had. Dan die bus, gaaf...", besluit hij.