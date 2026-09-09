Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Peter Bosz veroordeelt mediastorm rond PSV'er: "Belachelijk"

Stefan
Peter Bosz
Peter Bosz Foto: © Pro Shots

Peter Bosz is niet te spreken over de hoeveelheid kritiek die Ruben van Bommel over zich heen heeft gekregen. De vleugelaanvaller botste afgelopen zaterdag frontaal op Ajacied Aaron Bouwman, maar werd vervolgens in de media bij vlagen wel erg hard aangepakt.

"Lachwekkend, belachelijk", is de duidelijke reactie van Bosz op de persconferentie van woensdag, geciteerd door De Telegraaf. "Het is één actie geweest en het is er zóveel over gegaan. Ik heb gisteren de Champions League zitten kijken (FC Porto-Manchester City, red.) en daar zag ik een situatie - overigens met dezelfde VAR (Pol van Boekel red.) - waar wél een elleboog bij zat, waar niks tegen gebeurde."

"Ik heb de media ook niet zo lang horen praten over de blessure van Alassane Pléa (die hard onderuit werd gehaald door Robin Pröpper, red.) en die is er al een jaar uit", gaat de hoofdtrainer van PSV verder. "Toen heb ik die collectieve verontwaardiging niet gehoord of gezien."

"Laat ik voorop stellen: ik ben blij dat het met Bouwman weer goed gaat", vervolgt de oefenmeester. "Daar ben ik echt heel blij om. Ik ben blij dat hij volgende week weer op het veld kan staan en dat hij weer kan gaan trainen. Het moet nu klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar en we gaan morgen tegen Shakhtar spelen."

Bosz gaf ook aan niet speciaal met Van Bommel te hebben gesproken over de situatie. "Er is zoveel over die jongen en met die jongen gesproken. Ik dacht: als ik ook nog eens met die jongen ga zitten, kan het ook wel eens overkill zijn. Ik zal straks eens kijken hoe hij op de training is", aldus Bosz.

Gerelateerd:
Ruud Krol in Napels

Ruud Krol bespreekt Ajacied: "Goede zaak, blij dat hij blijft"

0
Tommie van der Leegte

Tommie van der Leegte zag PSV'er ontsnappen: "Staat maar één straf op"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Aaron Bouwman Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Marco van Basten kritisch op beleid Ajax: "Dat is heel vreemd"

Peter Bosz veroordeelt mediastorm rond PSV'er: "Belachelijk"

Ruud Krol bespreekt Ajacied: "Goede zaak, blij dat hij blijft"

Tommie van der Leegte zag PSV'er ontsnappen: "Staat maar één straf op"

Ajax-wedstrijden vastgesteld: dit zijn de speeldata en -tijden

Wim Kieft ziet: "Hij is daar meer op zijn plaats dan bij Ajax"

Hans Kraay junior haalt uit naar Ajacieden: "Werkelijk ongelooflijk"

Marc Overmars stopt: "Dan is de kans op slechte afloop erg groot"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws