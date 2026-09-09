Peter Bosz veroordeelt mediastorm rond PSV'er: "Belachelijk"
Peter Bosz is niet te spreken over de hoeveelheid kritiek die Ruben van Bommel over zich heen heeft gekregen. De vleugelaanvaller botste afgelopen zaterdag frontaal op Ajacied Aaron Bouwman, maar werd vervolgens in de media bij vlagen wel erg hard aangepakt.
"Lachwekkend, belachelijk", is de duidelijke reactie van Bosz op de persconferentie van woensdag, geciteerd door De Telegraaf. "Het is één actie geweest en het is er zóveel over gegaan. Ik heb gisteren de Champions League zitten kijken (FC Porto-Manchester City, red.) en daar zag ik een situatie - overigens met dezelfde VAR (Pol van Boekel red.) - waar wél een elleboog bij zat, waar niks tegen gebeurde."
"Ik heb de media ook niet zo lang horen praten over de blessure van Alassane Pléa (die hard onderuit werd gehaald door Robin Pröpper, red.) en die is er al een jaar uit", gaat de hoofdtrainer van PSV verder. "Toen heb ik die collectieve verontwaardiging niet gehoord of gezien."
"Laat ik voorop stellen: ik ben blij dat het met Bouwman weer goed gaat", vervolgt de oefenmeester. "Daar ben ik echt heel blij om. Ik ben blij dat hij volgende week weer op het veld kan staan en dat hij weer kan gaan trainen. Het moet nu klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar en we gaan morgen tegen Shakhtar spelen."
Bosz gaf ook aan niet speciaal met Van Bommel te hebben gesproken over de situatie. "Er is zoveel over die jongen en met die jongen gesproken. Ik dacht: als ik ook nog eens met die jongen ga zitten, kan het ook wel eens overkill zijn. Ik zal straks eens kijken hoe hij op de training is", aldus Bosz.
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Peter Bosz veroordeelt mediastorm rond PSV'er: "Belachelijk"
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