Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Peter Bosz vertelt: "Daar vond ik hem bij Ajax te langzaam voor"

Stefan
Peter Bosz in het Philips Stadion
Peter Bosz in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

Peter Bosz beschikt bij PSV over een vrij multifunctionele spelersgroep. Nagenoeg ieder individu kan op meerdere posities uit de voeten en daar geniet de hoofdtrainer van. Zo schoolde hij bij Ajax Lasse Schöne om van rechtsbuiten tot controlerende middenvelder.

"Een jongetje gaat ooit op voetbal en wordt door een vader of een goedwillende vrijwilliger op een positie neergezet", vertelt Bosz in gesprek met Voetbal International. "Daar blijft hij spelen bij die amateurclub. Dan wordt hij op die positie gescout en komt hij er binnen de jeugdopleiding te spelen. Vaak heb je spelers die hun hele leven op die plek blijven."

"Ik kijk daar toch wat anders naar", vervolgt hij. "Binnen de manier van spelen, op een bepaalde positie, verwacht je bepaalde kwaliteiten. Vanuit die gedachte heb ik best vaak jongens elders neergezet. Lasse Schöne vond ik bij Ajax te langzaam als rechtsbuiten, maar ik zag hem in al die positiespelletjes op de training nooit een bal verliezen. Dat vind ik een belangrijke eigenschap voor een controleur. 'Hij kan niet verdedigen', hoor je dan, maar dat weet je niet." 

"De noodzaak voel je op die positie meer dan als rechtsbuiten, wanneer er nog allemaal spelers achter je staan. Zo kijk ik ernaar en probeer ik soms wat uit. Op die manier komen spelers dan wel eens op een andere positie uit. Soms pakt dat heel goed uit. Daley Sinkgraven ging bij Ajax van 'tien' naar linksback. Bij PSV is Mauro, niet onder mij, natuurlijk een back geworden. Zo zijn er meer voorbeelden", aldus Bosz.

Ajax historie & oud-spelers Peter Bosz Lasse Schöne Daley Sinkgraven
