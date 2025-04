Peter Bosz wijst naar Ajax: "Dat klinkt misschien stom, maar..."

"Dat klinkt misschien stom, maar daar ben ik echt niet mee bezig", zei de oefenmeester tijdens de persconferentie, opgetekend door ESPN. "Het heeft geen zin om naar Ajax te kijken als je zelf punten laat liggen. Naar Twente vooruit kijken daar heb ik invloed op. Dus daar ben ik mee bezig."

Bosz was afgelopen maandag wel bezig met Go Ahead Eagles. De club waar hij vroeger fan van was stond in de bekerfinale, nadat het PSV had uitgeschakeld. "Je had er zelf graag gestaan en als je de halve finale speelt ben je dichtbij, dus teleurstelling dat je er niet staat. Maar dan ga je de wedstrijd kijken en dan is het toch wel leuk. Ik heb er als voetballer zelf drie keer gestaan als speler. Als Heracles-trainer de bekerfinale van PSV verloren. Je weet hoe zo'n dag eruit ziet. Dat gevoel is iets bijzonders."