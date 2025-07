Peter Bosz ziet nieuw talent: "Net als Matthijs de Ligt bij Ajax"

PSV-aanwinst Yarek Gasiorowski debuteerde afgelopen weekend in de oefenwedstrijd tegen Elversberg. Hij vormde een duo met de pas 16-jarige Fabian Mérien, die Peter Bosz doet denken aan de jonge Matthijs de Ligt in zijn tijd bij Ajax.

Gasiorowski vormde een centraal duo met de pas 16-jarige Fabian Mérien, een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van PSV. "Het blijft bijzonder. Ik heb Matthijs de Ligt bij Ajax gehad. Die was ook 16 toen hij centrale verdediger stond. Fabian was vorig jaar zelfs 15 en toen deed hij al mee in de voorbereiding", klinkt Bosz in De Telegraaf.

In 2016-2017 beleefde de Ligt op zeer jonge leeftijd zijn nationale en internationale doorbraak. Nog geen half jaar na het ontvangen van zijn prijs als Talent van de Toekomst maakte hij achtereenvolgens zijn debuut in de Eerste divisie, KNVB Beker, UEFA Europa League én Eredivisie.