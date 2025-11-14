Pak Schaal Podcast
"Op basis daarvan zou je bij Sneijder en Van der Vaart uitkomen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Peter Heerschop duidelijk: "Zodra dat klopt, wordt er pas gewonnen"

Tom
bron: 538 Ochtendshow
Peter Heerschop
Peter Heerschop Foto: © BSR Agency

Ajax verkeert momenteel in een crisissituatie. De club heeft trainer John Heitinga ontslagen na de teleurstellende resultaten, en is op zoek naar een vervanger. Peter Heerschop ziet waar het aan schort in Amsterdam. 

"Laten we beginnen met mijn voorspelling, want die is heel kort", begint Heerschop in de 538 ochtendshow. De stelling van de cabaretier gaat over PSV en dan met name over de wedstrijd die de ploeg van Peter Bosz speelde tegen AZ. "Als PSV zo blijft voetballen als afgelopen weekend, dan hebben we eerder een Eredivisie-kampioen, dan een kabinet."

Vervolgens gaat Heerschop in op de situatie bij Ajax. In Amsterdam hangt de vlag er heel anders bij dan in Eindhoven, want trainer John Heitinga is de laan uitgestuurd. "Zoals ik vorige week al voorspelde is Heitinga ontslagen. Dat is ook niet zo moeilijk te voorspellen. Het is zelfs net zo makkelijk te voorspellen als de dalende luistercijfers bij Gordon", aldus Heerschop.

"Maar het maakt niet uit. Alsof een andere trainer in dezelfde clubstructuur de oplossing is, nee", gaat hij verder. "De oplossing is de zoektocht naar het echte familiegevoel in de club. Zodra de basis van een echte vereniging klopt dan wordt er vanzelf gewonnen. En wat straalt het meest de sfeer uit van een echte vereniging? De kantine. En het meest belangrijke van de kantine is natuurlijk de kantinejuffrouw", waarna hij zijn ode aan 'tante Annie', de kantinejuffrouw van zijn vroegere club, begint. 

