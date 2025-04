Willem II baalt: "Een penalty was daar absoluut gerechtvaardigd"

Willem II had tegen Ajax lang de hoop op een stunt, maar verloor in de slotfase alsnog. Trainer Peter Maes was desondanks trots op zijn elftal.

Willem II wist dit kalenderjaar nog niet te winnen en staat er inmiddels op de zestiende plek niet goed voor. "Het is een cliché om te zeggen ‘hier kunnen we mee verder’, al is het wel zo", reageert Maes na afloop in het Brabants Dagblad. "Maar de échte boost? Die hebben we gemist. Een overwinning, of zelfs een gelijkspel, had hier echt heel wat teweeg kunnen brengen.”

De thuisploeg hoopte in de slotfase nog op een strafschop, maar kreeg die niet. "Ik zeg niet dat het een zuivere penalty was, maar een penalty was daar absoluut gerechtvaardigd", stelt Maes. "Het was misschien geen bewuste overtreding, maar we kunnen toch moeilijk doen alsof hij de bal speelde en alsof er geen contact was?"

De supporters waren de afgelopen tijd behoorlijk kritisch op onder andere Maes, maar de Belgische oefenmeester hoopt dat ze achter de ploeg blijven staan. "Ik denk dat de mensen hier een team hebben gezien dat het plan perfect uitvoerde, al liep onze zuurstoftank behoorlijk leeg. Iedereen heeft de truitjes goed nat gemaakt, dat willen de mensen hier zien. En zo lang onze supporters dát zien, kan het in Tilburg goed spoken.”