2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Peter Pannekoek bekritiseert Ajax: "De luiheid, de arrogantie"

Niek
Peter Pannekoek in Amsterdam
Peter Pannekoek in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Peter Pannekoek (39) is vooral bekend als cabaretier, maar hij is ook een enorme voetballiefhebber. De comedian toont zich kritisch over de gang van zaken bij Ajax, de nummer vier van de Eredivisie. 

"Laatst las ik dat de verhuurde spelers van Ajax zelden iets horen van de club", vertelt hij in een interview op de website van het AD. "Op zich lekker voor die jongens, denk ik dan, want die gaan daar natuurlijk alleen maar beter van spelen. Maar even serieus: hoe kan zoiets? De luiheid, de arrogantie die daaruit spreekt", constateert Pannekoek. 

"Een tijdje geleden speelde ik een show in Almelo en sprak ik na afloop nog even met Peter Bosz", blikt hij terug. "Aan alles voel je: die man is bezeten van voetbal. Erik ten Hag had dat ook. Dat obsessieve. Maar die werd bij Ajax in eerste instantie ook niet echt gepruimd", beseft Pannekoek, die ook wel een mening heeft over bondscoach Ronald Koeman. 

"Ik hou wel van zijn ingehouden woede. Koeman kan helemaal niet omgaan met verlies, dan lijkt het alsof hij elk moment in blinde woede kan uitbarsten. Dat vind ik wel mooi aan hem", legt hij uit. "Maar ik kan in hem geen visionair ontdekken zoals Pep Guardiola, Roberto De Zerbi, Louis van Gaal of Marcelo Bielsa dat zijn. Koeman is meer reactionair. Hij is altijd anderhalf jaar te laat met zijn ideeën, lijkt het wel. En als ik hem over penalty’s hoor praten, maak ik me ernstige zorgen over onze WK-kansen. De suggestie dat je die niet kunt trainen: daar word ik dus he-le-maal gek van", vervolgt Pannekoek.

"Trainers die dat zeggen, zou je eigenlijk op staande voet moeten ontslaan. ‘Ja maar’, zeggen ze dan altijd. ‘Je kunt de druk van een stadion niet nabootsen’.’’ Dan moet je als de sodemieter eens gaan nadenken hoe je die druk wél kunt nabootsen", adviseert hij. "Weet je wat ik zou doen als ik Koeman was? Op de dag vóór een grote wedstrijd laat je alle basisspelers een penalty nemen. Wie mist, raakt onmiddellijk zijn basisplaats kwijt. Dát is pas druk creëren. Waar het mij om gaat: doe er álles aan. Denk overal over na. Ga net wat verder dan die ander. Deel lijfstraffen uit, desnoods", besluit Pannekoek. 

