Peter Pannekoek bekritiseert Ajax: "De luiheid, de arrogantie"

Peter Pannekoek (39) is vooral bekend als cabaretier, maar hij is ook een enorme voetballiefhebber. De comedian toont zich kritisch over de gang van zaken bij Ajax, de nummer vier van de Eredivisie.

"Laatst las ik dat de verhuurde spelers van Ajax zelden iets horen van de club", vertelt hij in een interview op de website van het AD. "Op zich lekker voor die jongens, denk ik dan, want die gaan daar natuurlijk alleen maar beter van spelen. Maar even serieus: hoe kan zoiets? De luiheid, de arrogantie die daaruit spreekt", constateert Pannekoek. "Een tijdje geleden speelde ik een show in Almelo en sprak ik na afloop nog even met Peter Bosz", blikt hij terug. "Aan alles voel je: die man is bezeten van voetbal. Erik ten Hag had dat ook. Dat obsessieve. Maar die werd bij Ajax in eerste instantie ook niet echt gepruimd", beseft Pannekoek, die ook wel een mening heeft over bondscoach Ronald Koeman.