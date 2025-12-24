Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Petersen: "Hij gaat naar FC Kopenhagen, als Ajax hem wil verkopen"

Amber
bron: Viaplay/Corriere dello Sport
Anton Gaaei, Jorthy Mokio en Kasper Dolberg
Anton Gaaei, Jorthy Mokio en Kasper Dolberg

Een winters vertrek van Anton Gaaei bij Ajax komt steeds nadrukkelijker in beeld. De Deense rechtsback staat in de belangstelling van meerdere clubs en lijkt op weg naar een terugkeer naar zijn geboorteland, terwijl ook vanuit Italië concrete interesse wordt gemeld.

Volgens Kenneth Emil Petersen, voetbalexpert bij Viaplay Denemarken, is FC Kopenhagen een serieuze optie. "Hij gaat naar FC Kopenhagen, als Ajax hem wil verkopen. Ze zoeken een rechtsback. Dit is een kans die precies op het juiste moment komt", stelt Petersen. De Deense topclub zit al sinds oktober krap in de bezetting op de rechterflank, nadat Rodrigo Huesca een zware knieblessure opliep in het Champions League-duel met Qarabag.

Naast interesse uit Denemarken wordt ook Lazio genoemd als mogelijke bestemming. De Romeinse club kijkt nadrukkelijk naar versterking aan de rechterkant, zo meldt Corriere Dello Sport. "Versterkingen zijn nodig op rechts als Adam Marusic zijn contract niet verlengt en de situatie van Manuel Lazzari moet nog worden bekeken", schrijft de Italiaanse sportkrant. Daarbij wordt Gaaei expliciet genoemd als topkandidaat: "Aan de rechterkant was Anton Gaaei van Ajax favoriet, een 23-jarige Deen met een geschatte waarde van 10 miljoen euro."

Ajax lijkt bereid mee te werken aan een transfer. Gaaei kwam in 2023 voor circa 4,5 miljoen euro over van Viborg, maar wist in Amsterdam nooit onomstreden te worden. Afgelopen zomer was er al belangstelling voor de vleugelverdediger; toen werd hij onder meer in verband gebracht met Paris FC, dat bereid zou zijn geweest om zes miljoen euro neer te leggen. Deze winter lijkt een vertrek alsnog binnen handbereik.

