'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Het laatste Ajax Nieuws

Pharell Nash (17) na debuut bij Ajax: "Het is jammer dat..."

Arthur
Thijmen Blokzijl en Pharell Nash
Thijmen Blokzijl en Pharell Nash Foto: © Pro Shots

Pharell Nash (17) straalt na zijn officiële debuut voor Ajax. De talentvolle buitenspeler viel dinsdagmiddag in tijdens het duel met FC Groningen en was dicht bij het maken van zijn eerste doelpunt.

Nash bereidde zich 'rustig' voor op zijn debuut en wilde zichzelf niet te veel druk opleggen. "Ik heb veel gebeden voor dit soort momenten", zegt de gelovige aanvaller op de officiële website van Ajax. "Dat ik nu mijn debuut mag maken, is mooi voor mijzelf en mijn familie." Nash heeft al wat berichtjes ontvangen van eerdere trainers. "Ik heb nog niet in mijn familie-app gekeken, dat komt zo wel."

Voor Nash werkte het wellicht in zijn voordeel dat hij zijn debuut kon maken in een leeg stadion. Hij voelde zich ontspannen en had weinig last van zenuwen. "De trainer zei ook dat ik vooral moest genieten. Hij gaf wel een paar instructies en zei dat ik alert moest zijn voor de goal", aldus Nash, die bijna scoorde. "Het was jammer dat Kenneth (Taylor, red.) hem net achter mij speelde, maar het was wel goed bedoeld van hem om mij een goal te gunnen."

Taylor gaf later aan dat Nash iets langer had moeten wachten. De debutant zelf volgde – na vele lessen van zijn trainers bij Ajax – zijn intuïtie en ging naar de tweede paal. "Dan kwam hij net niet aan. Dat is balen, maar er komen nog genoeg wedstrijden aan", zegt Nash, die Taylor dankbaar is. "Hij zag de kleinere ik in zichzelf en dacht: ik gun het hem nu. Hij kon ook zelf schieten, maar het is mooi dat hij het mij gunde."

