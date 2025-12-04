Pharell Nash apetrots na debuut: "Ik dank God voor mijn debuut"

Pharell Nash (17) straalt na zijn officiële debuut voor Ajax. De talentvolle buitenspeler viel dinsdagmiddag in tijdens het duel met FC Groningen en kwam dicht bij het maken van een doelpunt.

"Het voelt goed", vertelt Nash op de officiële website van Ajax. "Ik heb lang gewacht op dit moment. Ik ben gewoon iedereen dankbaar die mij in deze reis heeft geholpen. Vandaag (dinsdag, red.) was eindelijk de dag. Het is jammer dat het niet in een vol stadion was, maar een debuut is een debuut."

Pas maandag hoorde Nash dat hij dinsdag bij de selectie van Ajax zou zitten. "Ik stond op het veld met de O19 ter voorbereiding op het duel met PSV. Ik werd geroepen dat Bouni (Bounida, red.) ziek was en dat ik bij het eerste moest aansluiten. Het zou een dag kunnen worden dat ik mijn debuut ging maken. Dan moet ik zorgen dat ik scherp ben. Vandaag (dinsdag, red.) is dat gelukt en daar ben ik heel blij mee."

Nash speelt al sinds Ajax O8 bij de club uit Amsterdam. "In het begin was het niet heel serieus", vertelt hij. "Het was vooral genieten dat je bij Ajax mocht spelen. Vanaf de O15 werd het serieuzer. Dan ga je ervan dromen dat je in de ArenA mag staan. Ik dank God dat mijn debuut is gekomen."