Philip Cocu 'waarschuwt' Ajax: "Dan gaat het nog spannend worden"

Aankomende zondag staat de topper in de Eredivisie tussen PSV en Ajax op het programma. Bij winst van de ploeg uit Eindhoven is de titelstrijd weer open. Winnen de Amsterdammers, dan lijkt het beslist.

PSV-icoon Cocu kijkt uit naar de topper, zo vertelt hij in gesprek met ESPN. "Mocht PSV de wedstrijd winnen dan denk ik dat het nog spannend gaat worden. Als Ajax de wedstrijd wint dan denk ik dat het klaar is en ook bij een gelijkspel moet het heel gek lopen. PSV is er alles aan gelegen om nu de laatste kans te grijpen om het spannend te maken en druk te leggen op Ajax."

De oud-trainer van de Eindhovenaren ziet in Noa Lang een belangrijke rol weggelegd voor het duel van zondag. "Hij is er natuurlijk een die het verschil kan maken in een ploeg. Hij kan de goals maken. Het is belangrijk met wat voor gevoel je terugkomt van het Nederlands elftal. Als je daar met een prettig gevoel van terugkomt, is het altijd lekker om dat meteen door te pakken bij je club. Het is ook aan het team om hem optimaal te gebruiken en in de juiste posities te krijgen."

Ook werd Cocu gevraagd naar een voorspelling. "Wat PSV altijd doet, is thuis initiatief pakken. Ze moeten winnen. Aan een gelijkspel hebben ze niet veel. Maar dat is ook hoe ze altijd spelen. Daar verwacht ik geen verandering in. Bij Ajax zullen ze de wedstrijd niet anders ingaan. Ze zullen op een resultaat loeren en als ze dat halen is het genoeg, denk ik. Ik denk dat het 2-1 wordt voor PSV."