Philippe Sandler eerlijk: "Mijn vrienden bij Ajax waren niet blij"

Philippe Sandler hoopt zich donderdagavond met NEC te plaatsen voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De oud-Ajacied moet dan in Enschede te zien af te rekenen met FC Twente. NEC kan zich nog plaatsen voor de voorrondes van de Conference League mede dankzij een 0-3 zege bij Ajax, dat afgelopen zomer nog serieus geïnteresseerd was in Sandler.

De 28-jarige Amsterdammer kende met NEC een topweek waarin naast Ajax ook NAC Breda en Heracles Almelo werden verslagen. "We zitten er goed in door drie overwinningen op een rij. Het helpt als je het seizoen goed bent geëindigd om met een positief gevoel die play-offs in te gaan", zegt Sandler tegenover De Telegraaf. "Die 3-0 zege bij Ajax geeft ons ook vertrouwen."

"Ik heb er wel wat over te horen gekregen van vrienden die bij Ajax spelen", vervolgt de verdediger, die in de jeugd van Ajax speelde. "Owen Wijndal, Brian Brobbey en Youri Baas waren niet blij met me. Maar dat is voetbal. Je wil zelf winnen en het is mooi wat we in de ArenA hebben neergezet. Het waren voor ons belangrijke punten om de play-offs te halen."

Sandler is een belangrijke waarde voor NEC, maar kampt ook veel met blessures. Mede daardoor wist hij ook niet door te breken bij Ajax. "Als voetballer wil je voetballen en wedstrijden spelen. Natuurlijk word je gek als je weer geblesseerd raakt. Maar ik denk dat ik wel iemand ben die gemakkelijk de knop kan omzetten en altijd positief blijft. Dat helpt ook bij het herstel van je blessures. En dat wordt misschien ook steeds wat gemakkelijker om te doen, omdat ik weet wat het is."

De verdediger maakt zich niet meer druk of hij ooit nog weer een stap naar een topclub gaat maken. "Ik ben daar niet heel erg mee bezig. Ik heb vorige zomer voor vijf jaar bijgetekend en heb nog vier jaar te gaan. Ik heb het goed naar mijn zin bij NEC", besluit hij.