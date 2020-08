Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2020 om 20:08

Een piepjong Jong Ajax heeft zondagmiddag op De Toekomst verloren van Roda JC: 0-4. Jong Ajax speelde met de jongste opstelling ooit, met een gemiddelde leeftijd van slechts 18 jaar en 170 dagen. Veel spelers ontbraken omdat zij eerder op de dag al met Ajax tegen Union Berlin hadden gespeeld. Sontje Hansen ontbrak omdat de uitslag van zijn coronatest te laat binnen was.

Al vroeg stichtte Roda gevaar via Pflücke, die in het zijnet schoot. Halverwege de eerste helft zette Roland Alberg de ploeg uit Kerkrade op voorsprong. Daarna golfde het spel redelijk op en neer, maar grote kansen waren er niet echt. De beste kans voor Jong Ajax was voor rust voor Christian Rasmussen, maar hij stuitte op doelman Hamers. Zo stond het bij rust 0-1.

In de tweede helft werd het drukker voor beide doelen, maar ook toen bleven grote kansen lang uit. Halverwege de tweede helft mocht Roda echter vanaf de stip de voorsprong verdubbelen. Stefano Marzo werd neergelegd door Kenneth Taylor, waarna Jordy Croux het buitenkansje benutte. Een paar minuten later was invaller Brian Brobbey dicht bij de aansluitingstreffer, maar de Limburgse doelman bood redding op zijn kopbal. Tien minuten voor tijd viel er aan de andere kant wel een rake kopbal uit een corner. In de extra tijd werd het ook nog 0-4.