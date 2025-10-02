Pierie biedt voetballers helpende hand: "Moeilijk te begrijpen"

Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
bron: Leeuwarder Courant
Kik Pierie namens Excelsior
Kik Pierie namens Excelsior Foto: © Pro Shots

Kik Pierie stopte onlangs met zijn sportieve loopbaan om zich te richten op zijn bedrijf Kikstart Capital. De voormalig verdediger van Ajax wil daarmee andere profvoetballer op financieel gebied van advies voorzien. 

Pierie wil profvoetballers behoeden voor financiële problemen na hun actieve loopbaan. "Veel spelers vinden het lastig om in te schatten wat hun nu verdiende vermogen voor impact heeft op hun leven later", legt hij uit in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Dat is ook moeilijk te begrijpen. Daarom maken ze keuzes die luxe voelen, zoals een mooie auto of mooie kleding. Voetballers concentreren zich op hun beroep. De zaken eromheen krijgen weinig aandacht."

De 25-jarige oud-prof weet uit eigen ervaring hoe het is. "Ik ben zelf niet het perfecte voorbeeld en heb ook overbodige keuzes gemaakt. Leuke kleren kopen was mijn escape, mijn geluksmomentje op mijn vrije dag", geeft hij toe. "Ik ben bij gaan houden waaraan ik mijn geld uitgaf en of het wel nodig was. Dan gaan je ogen open. Natuurlijk mag je pleziertjes hebben. Maar het moet wel in verhouding staan.”

Met Kikstart Capital wil Pierie spelers helpen. "De concrete oplossing als hij geld wil beleggen door betrouwbare en gecontroleerde partners aan te bieden. We leggen het waarom uit van de gekozen oplossing. Veel geld betekent niet dat je je financiële basis op orde hebt", aldus Pierie. "Met veel spelers ben ik in gesprek. Excelsior wil gebruik maken van de diensten van Kikstart Capital."

